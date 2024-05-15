كأس العالم لأقل من 17 سنة : الفيفا يحدد عدد مقاعد الاتحادات القارية

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا عن المقاعد المخصصة للاتحادات القارية في كأس العالم تحت 17عاما التي تستضيفها قطر على التوالي من عام 2025 الى 2029، ذلك خلال اجتماع مجلس الفيفا الـ 74 الذي عقد اليوم الاربعاء في العاصمة التايلاندية بانكوك.



وأكدت الفيفا في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، عن تخصيص 9 مقاعد للقارة الآسيوية و11 مقعدا للقارة الأوروبية و10 مقاعد لإفريقيا الى جانب 8 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكارييب و7 مقاعد لأمريكا الجنوبية و3 مقاعد لأوقيانوسيا.

ومنح مجلس الفيفا دولة قطر في مارس الماضي حق تنظيم النسخ الخمس المقبلة من كأس العام للعبة تحت 17 عاما، والتي ستقام سنويا بدء من عام 2025 وحتى عام 2029, بدلا من تنظيم البطولة كل عامين اعتبارا من العام المقبل، ورفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.