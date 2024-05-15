المنتدى الدولي للمسؤولية الاجتماعية يناقش قريبا التوازن بين الربح المالي والدور الاجتماعي للمؤسسة

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يناقش المنتدى الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي ينعقد يومي 23 و24 ماي 2024 بياسمين الحمامات التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها الشركات في سعيها لتحقيق التوازن بين الربحية المالية والمسؤولية الاجتماعية.



ويتضمن المنتدى، الذي ينعقد بالشراكة مع مركز الّنهوض بالّصادرات، تحت شعار 'الربحية المستدامة: المعادلة الجديدة لنجاعة المؤسسة"، حلقات نقاش حول مختلف مجالات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة ويحضرها عدد من المهنيين والمختصين والخبراء.





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ويشكل المنتدى حدثا هاما لتنشيط للساحة الاقتصادية التونسية والإقليمية وذلك من خلال تسليطه الضوء على الأدوات الضرورية للشركات لتحقيق هدف الاستدامة من خلال توجيه النقاش نحو الربحية المالية والمسؤولية الاجتماعية.



ويتعاون منظمو التظاهرة مع العديد من المنظمات على غرار مع كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية ومركز النهوض بالصادرات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.



ويتخلل المنتدى تنظيم دورات تدريبية متقدمة لإتاحة الفرصة للمشاركين لتحسين وتطوير معارفهم في مجال إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة



وتسلط هذه التظاهرة الضوء على الشركات الناشئة من خلال إطلاق جائزة مخصصة للشركات الناشئة الخاصة التي ستكافئ حلول المسؤولية الاجتماعية للشركات التي طورتها الشركات الناشئة.



وأصدرت تونس القانون عدد 53 لسنة 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في محاولة " لتكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة "



وتعتبر المسؤولية المجتمعية مبدأ تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع والبيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع.