فتح مناظرة الدخول الى دار المعلمين العليا في المواد الادبية والعلوم الانسانية والعلوم الاساسية يوم غرة جويلية 2024

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تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من غرة جويلية 2024 والايام الموالية مناظرة بالاختبارات الكتابية والشفاهية لقبول التلاميذ بالسنة اولى (اي ما يعادل السنة 3 من الاجازة الوطنية امد) بدار المعلمين العليا في المواد الادبية والعلوم الانسانية والعلوم الاساسية وذلك لفائدة الطلبة التونسيين من المجتازين للسنة الثانية اجازة او المرحلة التحضيرية في نهاية السنة الجامعية الحالية.



وبينت الوزارة في بلاغ لها انه يمكن المشاركة في المناظرة بالنسبة للطلبة المسجلين في السنة الثانية من المرحلة التحضيرية للدراسات الادبية والعلوم الانسانية والذين اجتازوا الامتحان الثاني بنجاح للدراسات الهندسية في اختصاصات رياضيات-فيزيا وفيزياء-كيمياء.





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وتهم المناظرة كذلك، الطلبة المسجلين في السنة الثانية من الاجازات الوطنية (في اللغة والاداب والحضارة العربية واللغة والاداب والحضارة الانجليزية واللغة والحضارة في الادب الفرنسي والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والرياضيات والفيزياء والفيزياء-كيمياء) والذين اجتازوا الامتحان النهائي بنجاح.



وبينت الوزارة انه يمكن للراغبين في المشاركة في المناظرة تعمير وثيقة يتم استخراجها من موقع دار المعلمين العليا على الانترنات وارفاقها بالوثائق اللازمة وتوجيهها الى المؤسسىة سواء مباشرة او عن طريق البريد وذلك خلال الفترة من 20 ماي الجاري الى 21 جوان 2024





