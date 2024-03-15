Babnet

المرصد الوطني لسلامة المرور: كثافة في الجولان بمناسبة انطلاق عطلة الربيع المدرسية وعلى مستعملي الطريق أخذ الاحتياطات أثناء السياقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 22:39 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور أن عديد الطرقات ستشهد بداية من مساء اليوم الجمعة كثافة في الجولان بمناسبة انطلاق عطلة الربيع المدرسية لسنة 2024 في نهاية هذا الأسبوع، داعيا مستعملي الطريق إلى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة واحترام قوانين الطرقات والسير.

وحثّ المرصد في بلاغ له، مستعملي الطريق على التقيّد بالسرعة المسموح بها وإحترام مسافة الأمان وترك الأولوية للمترجلين وإستعمال حزام الأمان، محذرا من إستعمال الهاتف الجوّال أثناء السياقة.

...

وأوصى بالامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة مع عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق، مذكرا سائقي الدراجات النارية بضرورة إرتداء الخوذة.

كما دعا الى الإنتباه للمترجلين أثناء شق الطريق، والحرص على رعاية الأطفال وعدم السماح لهم باللعب دون رقابة.

وأكد المرصد الوطني لسلامة المرور انه يعوّل على وعي المواطنين في احترام مبادئ السّلامة المروريّة لتفادي حوادث المرور حفاظا على الأرواح والممتلكات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 284035


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*