المرصد الوطني لسلامة المرور: كثافة في الجولان بمناسبة انطلاق عطلة الربيع المدرسية وعلى مستعملي الطريق أخذ الاحتياطات أثناء السياقة

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أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور أن عديد الطرقات ستشهد بداية من مساء اليوم الجمعة كثافة في الجولان بمناسبة انطلاق عطلة الربيع المدرسية لسنة 2024 في نهاية هذا الأسبوع، داعيا مستعملي الطريق إلى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة واحترام قوانين الطرقات والسير.



وحثّ المرصد في بلاغ له، مستعملي الطريق على التقيّد بالسرعة المسموح بها وإحترام مسافة الأمان وترك الأولوية للمترجلين وإستعمال حزام الأمان، محذرا من إستعمال الهاتف الجوّال أثناء السياقة.





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وأوصى بالامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة مع عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق، مذكرا سائقي الدراجات النارية بضرورة إرتداء الخوذة.



كما دعا الى الإنتباه للمترجلين أثناء شق الطريق، والحرص على رعاية الأطفال وعدم السماح لهم باللعب دون رقابة.



وأكد المرصد الوطني لسلامة المرور انه يعوّل على وعي المواطنين في احترام مبادئ السّلامة المروريّة لتفادي حوادث المرور حفاظا على الأرواح والممتلكات.