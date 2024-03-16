تطاوين: الشروع في توزيع المساعدات الاجتماعية على مستحقيها وتنظيم 5 موائد إفطار بمبادرات خاصّة بمناسبة شهر رمضان

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شهدت ولاية تطاوين خلال الايام الاولى من شهر رمضان مدّا تضامنيا مهمّا، فبالاضافة الى ما يقدمه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في هذا الشهر الكريم من مساعدات غدائية وملابس، ظهرت في مختلف معتمديات الولاية مبادرات خاصة وتلقائية من اهمها تخصيص مائدة افطار بمدينة ذهيبة لفائدة المسافرين الليبين والتونسيين عابري السبيل في الاتجاهين، ومائدة اخرى دأب على اعدادها احد متساكني معتمدية غمراسن لفائدة المحتاجين في المنطقة.



من جهتها، تشرف اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي على تنظيم ثلاث موائد افطار جماعية بمعتمدية تطاوين الشمالية ومعتمدية بني مهيرة والثالثة بمعتمدية الصمار، وذلك بالاشتراك مع السلط المحلية وعبر لجانها المحلية، حسب ما افادت به متصرفة اللجنة الجهوية عواطف شفرودة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضافت أن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي خصّص لولاية تطاوين هذا العام 1800 طرد يحتوي كلّ منها على مواد غدائية متنوعة، وقد انطلقت عملية توزيعها امس على مستحقيها عبر اللجان المحلية.



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منجهة أخرى، خصّص برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية العاملة في الجهة مساعدات في شكل وصولات اقتناء مواد من المساحات الكبرى لفائدة الف اسرة معوزة ومحدودة الدخل.