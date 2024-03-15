الرابطة 1 : دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي قمة لقاءات الجولة الثالثة

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تتجه انظار الجماهير الرياضية السبت الى ملعب حمادي العقربي برادس الذي سيحتضن دربي العاصمة بين المتصدر الترجي الرياضي وملاحقه المباشر النادي الافريقي لحساب الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.



ويسعى الترجي الرياضي صاحب الصدارة بـ 9 نقاط الى مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية في الفترة الاخيرة وتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في مختلف المسابقات والثالث في اطار مرحلة التتويج بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على ضيفه الملعب التونسي بهدفين دون رد وفي الجولة الثانية على النجم الساحلي بهدف نظيف من اجل تعميق الفارق على مطارديه والمضي قدما من اجل كسب رهان استعادة لقب البطولة.

كما يتطلع فريق "باب سويقة" الى مواصلة النهج الذي يتبعه منذ قدوم المدرب ميغيل كاردوزو بالتوفيق بين الآداء والنتيجة بما من شأنه أن يسهم في مزيد تكريس عنصر الثقة لدى اللاعبين وهو يدرك ان الفوز بالدربي سيمنح الفريق حافزا معنويا كبيرا قبل المواجهة المرتقبة نهاية الشهر الحالي امام أسيك ميموزا الايفواري لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.



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ويعول شيخ الاندية التونسية في بلوغ مبتغاه على الجاهزية البدنية لاغلب عناصره وتكامل وانسجام خطوطه الثلاثة وفترة الانتعاشة التي يمر بها بعض لاعبيه على غرار البرازيليان رودريغو رودريغيز ويان ساس فضلا عن صلابة دفاعه الذي لم يقبل في المباريات الاربع الفارطة تحت قيادة الفني البرتغالي أي هدف.

وعلى الجانب الآخر، يبحث النادي الافريقي صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط عن تاكيد فوزه الاخير على الاتحاد المنستيري يوم السبت الماضي بهدف دون رد وتجاوزه بشكل نهائي نكسة الخروج من دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي.

وسيكون فريق باب الجديد، تحت قيادة مدربه منذر الكبير، مطالبا بتقديم مباراة تكتيكية كبيرة والتركيز على ثوابت ومفاتيح لعبه من خلال حسن توظيف الامكانيات الفنية العالية لمتوسط ميدانه بسام الصرافي في صناعة اللعب والمؤهلات البدنية الكبيرة لمهاجمه النيجيري كينغسلاي ايدو كعنصر ارتكاز في بناء الهجمات.

وسيمثل كسب الدربي منعرجا هاما للنادي الافريقي في سعيه نحو الظفر باللقب الغائب عن خزائنه منذ سنة 2015 أو على الاقل في رهان الحصول على المقعد الثاني المؤهل بدوره للمشاركة في كأس رابطة الأبطال الافريقية خلال الموسم القادم اذ يعود آخر حضور للفريق في أمجد الكؤوس القارية الى عام 2019.

ومن جهة أخرى، يتحول النجم الساحلي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط الى ملعب الهادي النيفر حيث سيلاقي يوم الأحد مضيفه الملعب التونسي صاحب المركز الرابع برصيد 3 نقاط في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين سواء لفريق جوهرة الساحل أو لأبناء باردو بعد بدايتهما المتعثرة في مرحلة التتويج.

ويتعين على فريق جوهرة الساحل معالجة عقمه الهجومي اذا ما رغب في العودة الى سكة الانتصارات بعد ان عجز خلال مقابلاته الخمس الاخيرة عن هز شباك منافسيه مكتفيا بتعادل مقابل 4 هزائم اخرها الاحد الماضي امام الغريم التقليدي الترجي الرياضي بما عجل بحصول القطيعة مع المدرب احمد العجلاني.

أما الملعب التونسي، فيامل بدوره تحت قيادة مدربه حمادي الدو وهدافه هيثم الجويني في تحقيق باكورة انتصاراته بمرحلة التتويج بعد هزيمة بثنائية أمام الترجي الرياضي وتعادل سلبي أمام النادي الصفاقسي في موسم يتطلع خلاله الانصار الى عودة فريقهم الى الواجهة ولعب الادوار الاولى في اتجاه كسب لقب محلي او على الاقل انتزاع مركز مؤهل الى احدى المسابقتين الافريقيتين.

وفي ملعب الطيب المهيري، يستقبل النادي الصفاقسي ضيفه الاتحاد المنستيري في مباراة شعارها فض الشراكة في جدول الترتيب باعتبار ان الفريقين يتقاسمان مع الملعب التونسي المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وستحمل المباراة مواجهة تكتيكية بامتياز بين المدرب نبيل الكوكي الباحث عن أول انتصار له في مرحلة التتويج بعد تعادلين سلبيين أمام النادي الافريقي في الجولة الافتتاحية وأمام الملعب التونسي في الجولة الماضية، ولسعد جردة الشابي في أول مصافحة له مع فريق عاصمة الرباط الذي دربه من سنة 2018 الى الى 2020 وقاده الى التتويج بكأس تونس.



وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة لمرحلة التتويج :

السبت 16 مارس 2024

في ملعب حمادي العقربي براس (س21 و30دق)

الترجي الرياضي - النادي الافريقي الحكم : هيثم قيراط



الأحد 17 مارس 2024

في ملعب الهادي النيفر بباردو (س 14)

الملعب التونسي - النجم الساحلي الحكم : سيف الورتاني

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س21 و30دق)

النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري الحكم : أحمد الذوادي