الرابطة 1 - هيثم قيراط يدير لقاء الترجي الرياضي والنادي الافريقي

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تم تعيين الحكم هيثم قيراط لادارة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي الذي سيقام مساء السبت بملعب رادس لحساب الجولة الثالثة لمجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وفي ما يلي تعيين حكام هذه الجولة:

السبت 16 مارس



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ملعب رادس - س 21 و30

الترجي الرياضي - النادي الافريقي هيثم قيراط



الاحد 17 مارس

ملعب باردو - س 14

الملعب التونسي - النجم الساحلي سيف الورتاني

ملعب المهيري - س 21 و30

النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري احمد الذوادي