الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "

نال الحرفي، الأسعد عطيّة، من ولاية تونس، على الجائزة الأولى، في الأولمبياد الوطنية "التطريز على الجبة الرجالية" (النقش والتهليل)، من بين 11 حرفيا ترشّحوا للمسابقة.

وأسدت لجنة تحكيم المسابقة، التّي انتظمت، في إطار الدورة 42 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية (من 27 مارس إلى 5 أفريل 2026)، بقصر المعارض بالكرم، الجائزة الثانية إلى الحرفي ، عصام بن نصر، من ولاية تونس، أيضا، في ما فاز بالجائزة الثالثة الحرفي، حافظ الهرهوري، من ولاية القصرين.


وآلت الجائزة الرابعة المتعلّقة بالجودة إلى الحرفي قيس الرياحي من ولاية منوبة.

يذكر أنّ المترشحين إلى المسابقة قدموا من سبع ولايات، وهي منوبة وتونس وسوسة وبن عروس ونابل والقصرين وقابس. وتندرج هذه المسابقة، وفق المنظمين، ضمن الجهود الرامية إلى تثمين الحرف التقليدية ودعم الابتكار في مجال التطريز على الجبة، بما يسهم في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي وتعزيز استمراريته.


وتعد أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية"، مسابقة وطنية يرجى من خلالها إبراز مختلف مكوّنات هذه الحرفة ومزيد التعريف بالاختصاصات الحرفية الأصيلة وتثمين وإبراز المهارات الحرفية في اختصاصات الصناعات التقليدية باعتماد الجماليةو والجودة والدقّة في الإنجاز والكفاءة الإنتاجية.
