المنتخب التونسي لكرة القدم- دعوة 26 لاعبا للمشاركة في الدورة الرباعية بمصر

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين الذين وجهت اليهم الدعوة للمشاركة في الدورة الودية الرباعية بمصر من 18 الى 26 مارس الجاري الى جانب منتخبات مصر وكرواتيا ونيوزيلندا.



واوضحت الجامعة ان الاطار الفني الذي سيشرف على المنتخب الوطني خلال هذه الدورة يتالف من منتصر الوحيشي (ناخب وطني) وانيس البوسعايدي (مدرب وطني) والشاذلي المبروكي (مدرب الحراس) وانيس الشعلالي وانس كازوز في الاعداد البدني.





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وسيتبارى المنتخب التونسي مع نظيره الكرواتي يوم 22 مارس في الدور نصف النهائي فيما ستقام المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث يوم 25 من نفس الشهر والمباراة النهائية يوم 26 مارس.



وضمت القائمة 26 لاعبا هم:

في حراسة المرمى

ايمن دحمان (الحزم السعودي)- البشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) - معز حسن (النادي الافريقي)- امان الله مميش (الترجي الرياضي)

في الدفاع

وجدي كشريدة (اترومتوس اليوناني)- غيث الزعلوني (النادي الافريقي)- ياسين مرياح (الترجي الرياضي) - ديلان برون (سيرفات السويسري)- اسامة الحدادي (غروتر فورث الالماني)- حمزة الجلاصي(النجم الساحلي) - علاء غرام (النادي الصفاقسي)- علي العابدي (كاين الفرنسي)- امين الشارني (لافال الفرنسي)



في وسط الميدان

سامي شوشان (برايتون الانقليزي)- الياس السخيري (انتراخت فرانكفورت الالماني)- عيسى العيدوني (يونيون برلين الالماني)- محمد علي بن رمضان (فرانكفاروش المجري) - محمد الحاج محمود (لوغانو السويسري) - حسام تقا (الترجي الرياضي)- حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي)



في الهجوم

الياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي) - سيف الله لطيف (ونترتور السويسري)- الياس سعد (سان باولي الالماني) - سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري)- هيثم الجويني (الملعب التونسي)- بسام الصرارفي (النادي الافريقي)

وسيتبارى المنتخب التونسي مع نظيره الكرواتي يوم 22 مارس في الدور نصف النهائي فيما ستقام المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث يوم 25 من نفس الشهر والمباراة النهائية يوم 26 مارس.في حراسة المرمىايمن دحمان (الحزم السعودي)- البشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) - معز حسن (النادي الافريقي)- امان الله مميش (الترجي الرياضي)وجدي كشريدة (اترومتوس اليوناني)- غيث الزعلوني (النادي الافريقي)- ياسين مرياح (الترجي الرياضي) - ديلان برون (سيرفات السويسري)- اسامة الحدادي (غروتر فورث الالماني)- حمزة الجلاصي(النجم الساحلي) - علاء غرام (النادي الصفاقسي)- علي العابدي (كاين الفرنسي)- امين الشارني (لافال الفرنسي)سامي شوشان (برايتون الانقليزي)- الياس السخيري (انتراخت فرانكفورت الالماني)- عيسى العيدوني (يونيون برلين الالماني)- محمد علي بن رمضان (فرانكفاروش المجري) - محمد الحاج محمود (لوغانو السويسري) - حسام تقا (الترجي الرياضي)- حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي)الياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي) - سيف الله لطيف (ونترتور السويسري)- الياس سعد (سان باولي الالماني) - سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري)- هيثم الجويني (الملعب التونسي)- بسام الصرارفي (النادي الافريقي)