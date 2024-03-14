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البريد التونسي يصدر سلسلة من أربعة طوابع بريدية عن حرفتي الطريزة والنقش على المعادن

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Publié le Jeudi 14 Mars 2024 - 12:54 قراءة: 0 د, 20 ث
      
يصدر البريد التونسي بداية من الغد، الجمعة، سلسلة من أربعة طوابع بريدية تمّ تخصيصها لحرفتي الطريزة والنقش على المعادن.
وستعرض هذه الطوابع والمنتوجات التابعة لها للبيع اِبتداء من الغد بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤها عن بعد عبر الأنترنات من خلال النفاذ إلى موقع www.e-stamps.poste.tn .
واعتبر البريد التونسي هذا الإصدار، في بلاغ أصدره، الخميس، مساهمة منه في مزيد التعريف بالحرف التقليدية والتشجيع على ممارستها والترويج لها.


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