البريد التونسي يصدر سلسلة من أربعة طوابع بريدية عن حرفتي الطريزة والنقش على المعادن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f2e59fd459c3.14260059_qlighenojkmfp.jpg width=100 align=left border=0>

يصدر البريد التونسي بداية من الغد، الجمعة، سلسلة من أربعة طوابع بريدية تمّ تخصيصها لحرفتي الطريزة والنقش على المعادن.

وستعرض هذه الطوابع والمنتوجات التابعة لها للبيع اِبتداء من الغد بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤها عن بعد عبر الأنترنات من خلال النفاذ إلى موقع www.e-stamps.poste.tn .

واعتبر البريد التونسي هذا الإصدار، في بلاغ أصدره، الخميس، مساهمة منه في مزيد التعريف بالحرف التقليدية والتشجيع على ممارستها والترويج لها.

