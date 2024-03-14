Babnet

الالعاب الافريقية (جيدو) : العناصر الوطنية تحرز 3 ميداليات جديدة من بينها ذهبية بواسطة علاء الدين الشابي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f2c6ed3c79e6.80971380_ohepgfknmljiq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 14 Mars 2024 - 10:42 قراءة: 0 د, 39 ث
      
فازت عناصر المنتخب التونسي للجيدو ب3 ميداليات جديدة (1 ذهبية و2 برونزية) ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالعاصمة الغانية اكرا.

وجاءت الميدالية الذهبية بواسطة علاء الدين الشابي في وزن 73 كلغ بينما تحصل على الميداليتين البرونزيتين انس رمضاني في وزن 63 كلغ ومرام جمور في وزن 70 كلغ.
أخبار ذات صلة:
الالعاب الافريقية : تونس ترفع رصيدها الى 46 ميدالية منها 7 ذهبية...

...

وارتفعت حصيلة المنتخب التونسي للجيدو الى 9 ميداليات موزعة بين 3 ذهبية و2 فضية و4 برونزية.
وفي ما يلي توزيع ميداليات المنتخب التونسي للجيدو :
الميداليات الذهبية :
علاء الدين الشابي وأميمة بديوي ورحمة طيبي
الميداليتان الفضيتان :
عزيز الحربي وفرج الذويبي
الميداليات البرونزية
انس رمضماني ومرام جمور ومريم جمور وشيماء سيداوي


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283921


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 11:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*