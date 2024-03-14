الالعاب الافريقية (جيدو) : العناصر الوطنية تحرز 3 ميداليات جديدة من بينها ذهبية بواسطة علاء الدين الشابي

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فازت عناصر المنتخب التونسي للجيدو ب3 ميداليات جديدة (1 ذهبية و2 برونزية) ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالعاصمة الغانية اكرا.



وجاءت الميدالية الذهبية بواسطة علاء الدين الشابي في وزن 73 كلغ بينما تحصل على الميداليتين البرونزيتين انس رمضاني في وزن 63 كلغ ومرام جمور في وزن 70 كلغ.

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وجاءت الميدالية الذهبية بواسطة علاء الدين الشابي في وزن 73 كلغ بينما تحصل على الميداليتين البرونزيتين انس رمضاني في وزن 63 كلغ ومرام جمور في وزن 70 كلغ.

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وارتفعت حصيلة المنتخب التونسي للجيدو الى 9 ميداليات موزعة بين 3 ذهبية و2 فضية و4 برونزية.

وفي ما يلي توزيع ميداليات المنتخب التونسي للجيدو :

الميداليات الذهبية :

علاء الدين الشابي وأميمة بديوي ورحمة طيبي

الميداليتان الفضيتان :

عزيز الحربي وفرج الذويبي

الميداليات البرونزية

انس رمضماني ومرام جمور ومريم جمور وشيماء سيداوي