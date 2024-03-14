الالعاب الافريقية : تونس ترفع رصيدها الى 46 ميدالية منها 7 ذهبية

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بلغت حصيلة الوفد الرياضي للمنتخب التونسي المشارك حاليا في دورة الالعاب الافريقية المقامة بالعاصمة الغانية اكرا 46 ميدالية (7 ذهبية و18 فضية و21 برونزية) في اعقاب منافسات امس الاربعاء.



وتحتل تونس المركز الخامس في جدول توزيع الميداليات خلف مصر المتصدرة ب115 ميدالية (65 ذهبية و27 فضية و23 برونزية) وجنوب افريقيا صاحبة المركز الثاني ب77 ميدالية (22 ذهبية و22 فضية و33 برونزية) ونيجيريا صاحبة المركز الثالث ب55 ميدالية (22 ذهبية و13 فضية و20 برونزية) والجزائر صاحبة المركز الرابع ب81 ميدالية (21 ذهبية و27 فضية و33 برونزية).

