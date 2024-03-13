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أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الاربعاء في بلاغ لها أنه تمّ الترفيع في عدد الفرق المتنقّلة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة لكبار السنّ بالبيت من 25 خلال شهر فيفري 2023 إلى 40 إلى حدود شهر فيفري الماضي.



ولفتت وزارة الأسرة الى أن الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت تتوزع بين 15 فريقا جهويّا و25 محليّا بمختلف ولايات الجمهوريّة والمناطق ذات الكثافة السكانيّة المرتفعة، وينتفع بخدماتها 4000 مسنا/ة يتوزّعون بين 1660 نساء و2340 رجال .





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وأضافت أنها تعمل بنسق حثيث بهدف إحداث 18 فريقا في المناطق ذات الأولويّة والكثافة السكانيّة لبلوغ 58 فريقا مع موفى سنة 2024 لافتة إلى أنه تمّ الترفيع في الاعتمادات المرصودة لهذه الفرق من 750 ألف دينار سنة 2023 إلى 1102 ألف دينار سنة 2024 أي بنسبة 47 بالمائة



وللاشارة تقدّم الفرق المتنقلة خدمات اجتماعيّة وصحيّة للمسنين في بيوتهم بصفة دوريّة تؤمنها إطارات طبيّة وشبه طبيّة وأخصائيون اجتماعيون وأعوان إحاطة حياتيّة بهدف الحفاظ على كبار السنّ داخل أسرهم ورعايتهم والإحاطة بهم في وسطهم الطبيعي وتقريب الخدمات منهم وخاصّة غير القادرين على الحركة والتنقل ومساعدة الأسر على التكفل بمسنيها.









