بن عروس: برمجة 2093 نشاطا دينيا خلال شهر رمضان

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برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس 2093 نشاطا خلال شهر رمضان المعظم توزّعت بين المحاضرات، والدروس الدينية، والمسابقات والاملاءات والأختام القرآنية، إلى جانب الندوات والمسامرات.



ووفق ماصرّحت به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء المديرة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس، عائشة السبتي، فإن المحاضرات والدروس الدينية التي ستنتظم بشكل دوري في أكثر من 184 بيت من بيوت الله (بين جوامع ومساجد) بالجهة ستلتئم بين صلاتي الظهر والعصر وقبل صلاة العشاء، وتتطرق إلى فقه العبادات والمعاملات خلال شهر رمضان، والى تأصيل السلوكيات القيمية كالتآزر والتعاون والتكافل والدعوة إلى المعاملة الحسنة، فضلا عن دروس في السّيرة النبوية واستذكار لأهم الأحداث والمحطات التاريخية التي ارتبطت بشهر رمضان المعظم.

كما برمجت الإدارة مجموعة من المسابقات في حفظ القران الكريم، والاملاءات القرآنية، وأنشطة موازية تجمع بين الأختام القرآنية وأختام الحديث، فضلا عن المسامرات والندوات.



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وانطلقت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية منذ اكثر من شهر في الإعداد لهذه الأنشطة الموسمية التي تشهد تكثيفا من حيث تنوع الدروس والمسابقات وتقديم المحاضرات والمسامرات وغيرها وذلك على مستويين، يتعلق الأول بالجانب المادي من خلال إعداد بيوت الله من حيث تبييضها ودهنها وتنظيفها وتنويرها وفرشها بالتنسيق مع السلطات المحلية بكل جهة.

ويشمل المستوى الثاني الجانب المضموني المتعلق بمحتويات الأنشطة المقدمة والتي ترتكز على تبصير الناس بالمبادئ السمحة للدين الإسلامي وقيمه الخالدة المتمثلة في الدعوة الى المعاملة الحسنة، ونشر روح المحبة والتسامح، والإقبال على العمل والإخلاص فيه، ونبذ السلوكيات الاحتكارية والتصدق وإعانة المحتاجين.

ووفقا لنفس المصدر، فقد دخل حيز النشاط مع مطلع الشهر الجاري جامعان جديدان بكل من منطقتي المحمدية ومرناق وذلك بعد صدور قرار ترسيمهما كاحداثان جديدان من قبل وزارة الشؤون الدينية في انتظار صدور قرارات مماثلة لاحداثات جديدة خلال الأيام القادمة لجوامع استكمل بناؤها وتجهيزها من بين قرابة 100 بناية جديدة في طور الإنشاء.



