كاس رابطة ابطال افريقيا (ربع النهائي): الترجي الرياضي يواجه اساك ميموزا الايفواري

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يواجه الترجي الرياضي اساك ميموزا الايفواري في مباراة الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم على اثر عملية القرعة التي تم سحبها اليوم الثلاثاء بمقر الكنفدرالية الافريقية بالعاصمة المصرية القاهرة.



وجاءت مباريات الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا على النحو الاتي:





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سيمبا التزاني - الاهلي المصري

تي مازمبي الكونغولي - بيترو اتليتيكو الانغولي

الترجي الرياضي - اساك ميموزا الايفواري

يونغ افريكانز التنزاني - ماميلودي صان داونز



ومن المقرر إقامة مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا بين يومي 29-30 مارس 2024، بينما تكون جولة الإياب بين 5-6 إفريل القادم.