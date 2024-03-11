القبض على عنصرين ارهابيين بالمنستير وصفاقس

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تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بالمنستير و مصلحة التوقي من الارهاب بإقليم المنستير من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانضمام إلى تنظيم ارهابي" و محكوم عليه بالسجن لمدة 13 سنة.



ووفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني، اليوم الاثتين، فقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





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كما تمكنت دورية تابعة لوحدات التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني بصفاقس من ضبط عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل " الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة 20 سنة .



ووفق الادارة العامة للحرس الوطني، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة







