برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن فتح طلب ترشحات لتمويل مشاريع بحثية في مجال التطرف العنيف

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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح طلب ترشحات لتمويل مشاريع بحثية في مجال التطرف العنيف وذلك في أجل أقصاه 31 مارس الجاري.



وهذه الدعوة موجهة بالأساس إلى فائدة الباحثين التونسيين الملحقين بمؤسسة بحث عمومية أو بمؤسسة تعليم عال (طالب بمرحلة الدكتوراه، أو باحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه، أو أستاذ مساعد أو مستقلين حاملين لشهادة الدكتوراه). وسيخصص برنامج الأمم المتحدة مبلغا قيمته 26 ألف دينار كحد أقصى لتمويل كل مشروع بحث.





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وتهدف هذه الدعوة إلى إنتاج مقالات علمية تساهم في تثمين المعارف وتطوير البحوث والدراسات التي تسهم في فهم الظاهرة وفي تحديث تشريعات مكافحة الإرهاب من أجل تنفيذ السياسات العامة الوطنية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب.



