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صفاقس: جمعية صفاقس الخيرية تعتزم توزيع 1800 قفة غذائية و12000 وجبة إفطار على المحتاجين مع التكفل بختان 50 طفلا

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Publié le Lundi 11 Mars 2024 - 15:03 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تعتزم جمعية صفاقس الخيرية ، توزيع حوالي 1800 قفة غذائية و12000 وجبة إفطار على المحتاجين و750 وجبة خفيفة، وقت الافطار على عابري السبيل ومستعملي الطريق نهاية كل أسبوع، طيلة خلال شهر رمضان.

وأضاف رئيس الجمعية سهيل كمون، في بلاغ إعلامي، صدر إثر الإجتماعات التحضيرية لحملة شهر رمضان، التي إنعقدت آخر الأسبوع الماضي، أن الجمعية ستتكفل بدفع مصاريف ختان 50 طفلا من أبناء العائلات المعوزة، بعد التنسيق مع المصحات الخاصة بالجهة، فضلا عن توفير 1300 كسوة عيد، للأيتام المكفولين لديها.
وأكد أن جملة مشاريع هذه الحملة، ستستهدف بالأساس العائلات المسجلين بالجمعية، الذين هم أغلبهم عائلات متكونة من أرامل وأيتام، تم التقصي في وضعهم الاجتماعي من قبل فريق مختص بالمؤسسة.
...

وخلص إلى أن الجمعية "تعول على داعميها وعلى أصحاب القلوب الرحيمة في إنجاح مشاريع حملة شهر رمضان هذه السنة"، من أجل توزيع أكثر ما يمكن من المساعدات المادية والعينية على مستحقيها.
يذكر أن جمعية صفاقس الخيرية قد تأسست في جوان 2011، وهي اليوم تتكفل ب1250 يتيما وحوالي900 عائلة فقيرة


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