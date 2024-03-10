كرة السلة: النادي الافريقي يتوّج بكأس السوبر لموسم 2022-2023

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توّج النادي الافريقي اليوم الأحد بكأس ال"سوبر" في كرة السلة لموسم 2022-2023 اثر فوزه على الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجة 68 - 48 في القاعة المتعددة الاختصصات برادس.

ويعد هذا اللقب هو الرابع في رصيد النادي الافريقي، بعد 2003 و 2004 و 2014.