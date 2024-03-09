العائدات من تصدير زيت الزيتون تزيد بنسبة 74 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي

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زادت عائدات تصدير زيت الزيتون التونسي خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 إلى 29 فيفري 2024، إلى 2،3 مليار دينار بارتفاع بنسبة 74 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم 2022 /2023، وفق ما أعلن عنه الديوان الوطني للزيت، السبت.



وفسّر الديوان هذه الزيادة، أساسا، بتطوّر سعر زيت الزيتون من 15192 دينار للطن، خلال الموسم المنقضي، إلى 26407 دينار للطن، حاليا.





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وشهدت صادرات تونس من زيت الزيتون، على مستوى الكم، زيادة طفيفة في حدود 0،3 بالمائة ووبلغت مستوى 87470 طنا مقابل تصدير 87213 طنا خلال الموسم المنقضي.



وسجّلت الكميّات المصدرة من زيت الزيتون المعلب تحسّنا بنسبة 14،8 بالمائة وقدّرت ب8628 طن (ما يمثل حوالي 10 بالمائة من إجمالي الكميّات المصدّرة من الزيت خلال الموسم الحالي).