وزير الدفاع الوطني يشرف على تخرج دفعة جديدة لضباط الصف من مدرسة الاختصاصات الجوية بصفاقس

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أشرف وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش يوم الجمعة بمدرسة الاختصاصات الجوّية بصفاقس على حفل تخرّج وتعليق شارات الرتب للتلامذة ضباط الصفّ مستوى الشهادة الوطنية للإجازة ومؤهّل الاختصاص والأسلحة عدد واحد، وذلك بحضور رئيس أركان جيش الطيران وثلّة من سامي إطارات الوزارة وعدد من عائلات التلامذة المتخرّجين.



وهنأ وزير الدفاع الوطني المتخرّجين الجدد، معبرا عن تقديره للنتائج المحقّقة ومثابرتهم في سبيل كسب المعارف العلمية والتقنية وتطوير قدراتهم القتالية والتّشبع بالقيم العسكرية والمبادئ النبيلة التي يتّصف بها الجيش الوطني.





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وأشاد بالشراكة والتعاون القائمين بين مدرسة الاختصاصات الجوية ومؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة صفاقس وبالجهود التي بذلتها جميع الأطراف لتحقيق هذه النتائج الطيبة.



كما نوّه بالنقلة النوعية التي تشهدها مدرسة الاختصاصات الجوّية بصفاقس على مستوى تطوير مناهج التكوين وتحديث المخابر العلميّة ودعم ظروف عيش التلامذة ضباط الصف وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة لفائدتهم.



وتولّى بالمناسبة تعليق شارات الرتب للمتخرّجين وتوزيع الجوائز على المتفوّقين، داعيا إيّاهم إلى التحلّي بروح التّضحية والتفاني في العمل وملازمة اليقظة والاستعداد الدائم لخدمة الوطن بكلّ شرف وأمانة.