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مراسم افتتاح أولمبياد باريس 2024 تبدأ في السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي

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Publié le Vendredi 08 Mars 2024 - 16:47 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال منظمو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 إن مراسم حفل الافتتاح ستبدأ في السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (س 18 و30 دق بتوقيت غرينتش).
وقال توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 في مؤتمر صحفي "اخترنا هذا التوقيت للاستفادة القصوى من الضوء".
وتقام مراسم افتتاح أولمبياد باريس 2024 يوم 26 جويلية المقبل وتغرب الشمس حينها في الساعة التاسعة و35 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (س 20 و 35 دق بتوقيت غرينيتش).


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