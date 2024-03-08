الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: حجز 27 طنا من المواد الغذائية منذ انطلاق البرنامج الرقابي الخصوصي بمناسبة شهر رمضان في فيفري المنقضي

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حجزت المصالح الرقابية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، 27 طنا من المواد الغذائية و4850 لترا من مياه معدنية وألبان ومياه غير معلبة، غير الصالحة للاستهلاك، إثر حوالي 4350 عملية رقابية رسمية أمنتها مصالحها على مصادر المواد الغذائية وأماكن خزنها وتصنيعها، في إطار البرنامج الرقابي الخصوصي على المنتجات الغذائية بمناسبة شهر رمضان، الذي انطلق العمل به منذ بداية شهر فيفري الماضي.



وأفاد المدير العام للهيئة محمد الرابحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا لأنباء، اليوم الجمعة، أن هذه العمليات الرقابية، أفضت علاوة على ذلك، إلى تحرير 27 محضرا عدليا ضد المخالفين وغلق 11 محلا يتعاطى نشاطا يتعلق بالمواد الغذائية، مشيرا إلى أنه قد تم القيام ب 622 تحليلا للوقوف على مدى مطابقة هذه المواد الغذائية للمواصفات الجاري بها العمل.





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وتشمل المواد المحجوزة التي تم اتلافها، حسب الرابحي، 13 طنا من المصبرات أي بنسبة 39 بالمائة، أثبتت التحاليل أنها منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات و1.5 طن من المصبرات كانت في محلات عشوائية ومعروضة على غير الصيغ القانونية والتراتيب الجاري بها العمل و7.5 طن من لحوم الدواجن ومشتقاتها يتم بيعها في محلات عشوائية أو منتهية الصلاحية أو لأن المنتوج دون تأشير أو تظهر عليه علامات التعفن (مايعادل نسبة 23.5 بالمائة من المواد المحجوزة).



وحجزت المصالح الرقابية أيضا 3 أطنان (9.5 بالمائة) من المرطبات والحلويات و"الكيك" والمواد الأولية المستعملة في صناعتها بسبب انتهاء مدة صلاحيتها أو لانعدام التأشير على المنتج، حسب الرابحي الذي أفاد أيضا بحجز 880 كلغ من الألبان ومشتقاتها منتهية الصلاحية أو دون تأشير و415 كغ من اللحوم الحمراء ومشتقاتها بسبب تعفنها الظاهر أو انبعاث روائح كريهة منها.



وتركزت عمليات الرقابة في مرحلة أولى على المنشآت الناشطة في مجال تحويل وخزن المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بمناسبة شهر رمضان ومحلات البيع بالجملة، وهي منتجات الألبان والحليب المتخمر والمستحضرات الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها ومصبرات التونة والمصبرات والمخللات و"الهريسة العربي" والعجين الغذائي وصناعة "الملسوقة" والتوابل والبقول الجافة والمواد الأولية المستعملة في صناعة الخبر والحلويات و"حلوى الشامية" ومخازن تبريد اللحوم والخضر والغلال.



وأفاد الرابحي بأن فرق الرقابة التابعة للهيئة والبالغ عددها 90 فريقا ستواصل نشاطها بداية من اليوم الأول من شهر رمضان بالعمل على توسيع التغطية الرقابية على مختلف مواقع الانتاج والخزن والبيع بالجملة وبالتفصيل ومراقبة المطاعم الاجتماعية (المطاعم الجامعية ومطاعم مراكز التكوين المهني ومطاعم دور المسنين) وعلى كامل فترات النشاط اليومي بما في ذلك الحصص الليلية خلال النصف الثاني من شهر رمضان بالأساس، لتشمل محلات صنع المرطبات والحلويات والفضاءات التجارية التي يتم فيها تداول هذه المواد.



ولفت إلى امكانية بعث فرق رقابية مشتركة حسب الحاجة لاستغلال الامكانيات المتاحة وتحسين التغطية ومراقبة السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن الهيئة قد أعدت برنامجا توعويا يحث المستهلك على اتباع سلوكيات سليمة لتداول الأغذية من خلال إعداد ومضات في الغرض سيتم بثّها على موجات الإذاعات والتلفزات العمومية والخاصة.



وأكد أن الرقم الأخضر للهيئة على 80106977 يظل مفتوحا لتلقي تشكيات المواطنين واستفساراتهم والتفاعل معها حينيا، مضيفا إن موقع الهيئة سيتيح فضاء آخر للتفاعل مع المواطنين بداية من الأسبوع الأول لشهر رمضان.





