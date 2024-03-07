وكلاء البيع للخضر والغلال يقترحون احداث لجنة وطنية لمتابعة أسواق الجملة وتطويرها

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اقترح ممثلون عن الهياكل المهنية لوكلاء البيع للخضر والغلال إحداث لجنة وطنية لمتابعة ملف أسواق الجملة تضم كل الأطراف المتدخلة في القطاع.



وبينوا، خلال جلسة عمل ترأستها وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، مساء امس الاربعاء، لبحث ملف التزويد مع اقتراب شهر رمضان، ان هذه اللجنة تعهد اليها عدة مهام من بينها تطوير نشاط واستعادة إشعاع أسواق الجملة بمختلف ولايات الجمهورية .





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واكدوا على ضرورة تعزيز قدرة هذه الاسواق على استقطاب المنتجات الفلاحية عبر مراجعة النصوص التشريعية لمزيد تنظيم هذه الأسواق وأنشطة المتعاملين بها ومختلف المسائل المتعلقة بالنقل والرقمنة فضلا عن العمل على توحيد المعاليم.



وتاتي هذه الجلسة في وقت شرعت فيه مصالح المراقبة الاقتصادية في تنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة على الطرقات وبمواقع الإنتاج والخزن والتوزيع لضمان النسق العادي للتزويد والتحكم في الأسعار والتصدي لمختلف أشكال المضاربة.



وأكدت بن رجب خلال الجلسة أن وضعية التزويد بمختلف أصناف الخضر والغلال تعتبر مرضية مقارنة بالسنة الفارطة وأن الكميات متوفرة وبأسعار معقولة .



وأشارت الي ضرورة تكثيف العمليات الرقابية على مستوى البيع التفصيل فضلا عن تشديد المراقبة على مسالك التوزيع لمزيد دعم العرض بالفضاءات المنظمة.

واكدوا على ضرورة تعزيز قدرة هذه الاسواق على استقطاب المنتجات الفلاحية عبر مراجعة النصوص التشريعية لمزيد تنظيم هذه الأسواق وأنشطة المتعاملين بها ومختلف المسائل المتعلقة بالنقل والرقمنة فضلا عن العمل على توحيد المعاليم.وتاتي هذه الجلسة في وقت شرعت فيه مصالح المراقبة الاقتصادية في تنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة على الطرقات وبمواقع الإنتاج والخزن والتوزيع لضمان النسق العادي للتزويد والتحكم في الأسعار والتصدي لمختلف أشكال المضاربة.وأكدت بن رجب خلال الجلسة أن وضعية التزويد بمختلف أصناف الخضر والغلال تعتبر مرضية مقارنة بالسنة الفارطة وأن الكميات متوفرة وبأسعار معقولة .وأشارت الي ضرورة تكثيف العمليات الرقابية على مستوى البيع التفصيل فضلا عن تشديد المراقبة على مسالك التوزيع لمزيد دعم العرض بالفضاءات المنظمة.