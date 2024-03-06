مسؤولون حكوميون وممثلون عن شركة أوريدو يعطون إشارة انطلاق تشغيل كابل افريقية البحري

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أعطي مسؤولون من وزارة تكنولوجيات الاتصال وأوريدو تونس ، الاربعاء، بمنطقة عين مريم المطلة على المتوسط بمدينة بنزرت، إشارة انطلاق تشغيل" الكابل البحري للاتصالات إفريقية" الذي سيتم تشغيله في يومه الأول بسعة 200 جيغابايت.



وينطلق "افريقية" من محطة الربط ببنزرت ليربطها بالطريق الرئيسي المنجز بين مرسيليا في فرنسا وأبو طلعت في مصر على طول 950 كلم موفرا سرعة تدفق توازي 3 تيرابين ثانية.





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وقال رئيس ديوان وزير تكنولوجيات الاتصال كمال السعداوي لصحفي وات بالجهة ، ان هذا المنجز الجديد يندرج ضمن استراتيجية الدولة ، واحد أولوياتها المتصلة بتطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات والاستعداد الأمثل لاطلاق خدمات الجيل الخامس.





ولاحظ ، ان تونس اعتمدت خيار تنويع المشغلين نظرا للكلفة العالية والحرص على السلامة من الوقوع في الإشكاليات الطارئة وانه يتعين على مشغلي الاتصالات الاستثمار في مد الكوابل البحرية باعتبار حاجة تونس الى زهاء 6 او 7 كوابل بحرية دون الارضية.





وأشار الرئيس التنفيذي لاوريدو تونس منصور راشد الخاطر، من جانبه، ان" افريقية" يعد من المشاريع الاستراتيجية التي اطلقتها مؤسسة " اوريدو" لربط السواحل التونسية الشمالية من مدينة بنزرت في اتجاه مدينة مارسيليا بفرنسا وذلك في زمن قياسي.



وأضاف ان "كابل افريقية" يعد بين المشاريع الهامة في مجال الاستراتيجية الرقمية ونقطة جذب للاستثمار والمؤسسات الكبرى الناشطة في المجال بفضل عنصر سرعة تدفق البيانات وجودة الخدمات وبالأخص استمراريتها دون مخاطر الانقطاعات



وكان وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي اشرف رفقة والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، يوم 2 فيفري 2024، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال مدّ الكابل البحري الجديد "إفريقية".



واكد بن ناجي ان افريقية يعزز السيادة الرقمية والاستعداد لاطلاق خدمات الجيل الخامس ويعد من المشاريع الإستثمارية الكبرى لتونس التي تندرج في إطار تنفيذ الإستراتجية الوطنية الرقمية 2025 الخاصة بتعزيز خطوط الاتصالات الدولية بين تونس وأوروبا .





ويعد "افريقية" الكابل الخامس الذي سيربط آسيا بافريقيا وأوروبا ، الى جانب أربعة كوابل بحرية ثلاثة منها على ملك المشغل العمومي للاتصالات ''إتصالات تونس'' وواحد على ملك كل من ''أوريدو تونس'' و''أورونج تونس''.



وتضم القائمة المملوكة لاتصالات تونس، الكابل الرابط بين قليبيا (تونس) وتراباني (إيطاليا) و"سيميوي" الرابط بين بنزرت (تونس) ومارسيليا (فرنسا) و"حنبعل" الرابط بين قليبيا (تونس) ومازارا ديلفاليو (إيطاليا ).



وتتضمن كذلك الكابل "ديدون" الرابط بين قليبيا (تونس) ومازارا ديلفاليو (إيطاليا) على ملك كل من أوريدو تونس وأورونج تونس منذ سنة 2014 .

