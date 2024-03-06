البطولة الافريقية للشبان للمبارزة - المنتخب التونسي يرفع حصيلته الى 7 ميداليات

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اضافت عناصر المنتخب التونسي للمبارزة ميداليتين برونزيتين جديدتين الى رصيدها خلال مشاركتها في البطولة الافريقية للشبان لصنفي الاصاغر والاواسط ذكورا واناثا المقامة منافساتها بالعاصمة المصرية القاهرة الى غاية 7 مارس الجاري.



وفازت بالميداليتين عائشة بوعجينة في اختصاص سابر وسطيات وآية الرواتبي في نفس الصنف في اختصاص ايبي.





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وبلغت حصيلة المنتخب التونسي بذلك 7 ميداليات (1 ذهبية و1 فضية و5 برونزية) بعد تتويج نوران بشير بالميدالية الذهبية في اختصاص فلوري (صنف الصغريات) ومحمد علي فوشة بالميدالية الفضية في اختصاص فلوري ايضا (صنف الاصاغر).

وكانت الميداليات البرونزية الثلاث السابقة قد تحققت جميعها في صنف الصغريات بواسطة ياسمين السوسي في اختصاص فلوري ورانية الفرجاني وعائشة بوعجينة في اختصاص سابر.