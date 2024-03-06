Babnet

البطولة الافريقية للشبان للمبارزة - المنتخب التونسي يرفع حصيلته الى 7 ميداليات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e89950341e77.56893245_gpkoeniqjhflm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 06 Mars 2024 - 17:25 قراءة: 0 د, 32 ث
      
اضافت عناصر المنتخب التونسي للمبارزة ميداليتين برونزيتين جديدتين الى رصيدها خلال مشاركتها في البطولة الافريقية للشبان لصنفي الاصاغر والاواسط ذكورا واناثا المقامة منافساتها بالعاصمة المصرية القاهرة الى غاية 7 مارس الجاري.

وفازت بالميداليتين عائشة بوعجينة في اختصاص سابر وسطيات وآية الرواتبي في نفس الصنف في اختصاص ايبي.

...

وبلغت حصيلة المنتخب التونسي بذلك 7 ميداليات (1 ذهبية و1 فضية و5 برونزية) بعد تتويج نوران بشير بالميدالية الذهبية في اختصاص فلوري (صنف الصغريات) ومحمد علي فوشة بالميدالية الفضية في اختصاص فلوري ايضا (صنف الاصاغر).
وكانت الميداليات البرونزية الثلاث السابقة قد تحققت جميعها في صنف الصغريات بواسطة ياسمين السوسي في اختصاص فلوري ورانية الفرجاني وعائشة بوعجينة في اختصاص سابر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283483


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 18:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*