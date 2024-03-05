التضخم في تونس يتراجع الى مستوى 5ر7 بالمائة خلال فيفري 2024

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تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر فيفري 2024، الى مستوى 5ر7 بالمائة بعد ان كانت في حدود 8ر7 بالمائة، خلال شهر جانفي 2024 ، في حين ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 2ر0 بالمائة خلال فيفري 2024 مقابل 6ر0 بالمائة خلال جانفي 2024 .



وأكد المعهد الوطني للاحصاء ، في بلاغ صحفي حول أسعار الاستهلاك لشهر فيفري 2024، نشره الثلاثاء، ان نسبة التضخم لشهر فيفري 2024 تبقى في مسار تنازلي.





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وأرجع المعهد هذا التراجع ، رغم الزيادة المسجلة على المستوى الشهري، الى تقلص نسق الزيادة في الاسعار بين شهري فيفري و جانفي 2024 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وبين المعهد في سياق تحليله للتضخم ، ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 2ر10 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 5ر22 بالمائة .



وزدات أسعارالزيوت الغذائية، بدورها ضمن نفس المجموعة، بنسبة 8ر21 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 5ر18 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 2ر15 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 2ر12 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 7ر11 بالمائة.



وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر فيفري 2024، ارتفاعا بنسبة 4ر7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 7ر4 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 10 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 7ر9 بالمائة



وسجلت ، في ذات السياق، أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4ر5 بالمائة وذلك بالأساس بفعل ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 4ر10 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 8ر13 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 1ر9 بالمائة.



التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية يرتفع الى 7 بالمائة



سجل التضخم الضمني لشهر فيفري 2024 ، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ارتفاعا ليصبح في حدود 7 بالمائة بعد أن كان 6ر8 بالمائة خلال شهر جانفي 2024 .



وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 4ر8 بالمائة مقابل 4ر4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 2ر11 بالمائة مقابل 6ر3 بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.



وساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 8ر2 بالمائة و9ر1 بالمائة.



واستحوذت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" في اطار المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة، على اعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 8ر3 و 7ر2 بالمائة في حين ساهمت مجموعة " المواد الغذائية المؤطرة" بأدنى نسبة قدرت بـ 1ر0 بالمائة.





أسعار الاستهلاك ترفع خلال فيفري 2024 بنسبة 2ر0 بالمائة



شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر فيفري 2024 ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة ، بعد الارتفاع بنسبة 6ر0 خلال شهر جانفي 2024 وذلك اساسا بفعل الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 7ر0 بالمائة وارتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2ر5 بالمائة في المقابل تراجعت أسعار الملابس والاحذية بنسبة 5ر4 بالمائة تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية.



وشهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة خلال فيفري 2024 وذلك بالأساس بفعل ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 8ر3 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 6ر1 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2ر1 بالمائة.



وارتفعت أسعار الخضر، ضمن نفس المجموعة، بنسبة 9ر0 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 9ر0 بالمائة وفي المقابل تراجعت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 1ر1 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 9ر0 بالمائة.



وشهدت أسعار، مجموعة الصحة، ارتفاعا بنسبة 2ر5 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار الادوية بنسبة 5ر10 بالمائة وأسعار الخدمات الطبية لدى الخواص بنسبة 2ر0 بالمائة.



وتراجعت ، في المقابل، أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5ر4 بالمائة تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية حيث هبطت أسعار الملابس بنسبة 8ر4 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 7ر4 بالمائة وأسعار مكملات الملابس بنسبة7ر1 بالمائة وأسعار الاقمشة بنسبة 9ر0 بالمائة.