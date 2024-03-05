سفير ايطاليا الجديد بتونس يؤكد إلتزام بلاده بدعم تونس والعمل على تعزير الشراكة والتعاون المالي

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أكّد سفير إيطاليا الجديد بتونس أليساندرو بروناس، التزام روما بدعم تونس ومواصلة تعزيز الشراكة على المستوى الثنائي ودعم التعاون المالي على المستوى متعدّد الأطراف خاصة وان بلاده تترأس مجوعة الدول السبع للسنة الجارية.



وأكد المسؤول الايطالي، خلال لقاء جمعه بوزيرة سهام البوغديري نمصية بمقر الوزارة، الثلاثاء، العزم على تكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف وتسريع تنفيذ مختلف برامج التعاون القائمة.





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وشكل اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين وسبل مزيد تعزيزه وتنويع مجالاته خلال الفترة القادمة.



وأبرزت نمصية بالمناسبة عمق الروابط التاريخية التي تجمع تونس وإيطاليا والمستوى الجيّد الذي تعرفه علاقات الصّداقة والتعاون بين البلدين .



وأكدت ، في سياق متصل، أهميّة مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز الشراكة وتطوير التعاون الاقتصادي سواء على المستوى الثنائي أو متعدّد الأطراف.



وبيّنت أنّ تونس استطاعت الصمود أمام الأزمات المتتالية التي شهدها الظرف الاقتصادي والجيوسياسي العالمي رغم تأثيرها المباشر على توازنات المالية العمومية ونجحت في احترام تعهداتها المالية الخارجية وتعمل حاليا على دفع النموّ وأدوات الإنتاج وخلق الثروة.



وقالت رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني في 6 جوان 2023، ان ايطاليا تدفع في اتجاه معاضدة الجهود التونسية لحل الازمة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فتح خط تمويلات .



وأعلنت أنه سيتم ضخ 700 مليون يورو لتونس، لدعم القطاعات الحياتية ذات الاولوية مثل الصحة والخدمات في كنف الاحترام الكامل للسيادة التونسية.



واشارت ميلوني في سياق تطرقها التعاون التونسي الايطالي القائم منذ عقود، الى تمركز اكثر من 900 مؤسسة ايطالية في تونس ، الى عن التعاون الجديد القائم في مجال الطاقة، من خلال مشروع الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط "ألماد".

