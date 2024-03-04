الرابطة 1 : الترجي والملعب التونسي يفتتحان السباق نحو التتويج المحلي والفوز بالمقاعد في المسابقات القارية و العربي

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ينطلق غدا الثلاثاء سباق المراهنة على التتويج بلقب بطولة تونس موسم 2023-20234 الذي انحصر بين ستة اندية ستتنافس من اجل الظفر باللقب المحلي والفوز بالمقاعد المخصصة لكرة القدم التونسية في المسابقات الافريقية والعربية.



وستفتتح منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باقامة مباراة الترجي الرياضي التونسي وضيفه الملعب التونسي بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الخامسة مساء.





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ويسعى الترجي الرياضي التونسي، المنتشي بتأهله للدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الابطال الافريقية بتغلبه السبت الماضي على الهلال السوداني بنتجية هدف دون رد، والذي ينطلق بـثلاث نقاط حوافز، الى تحقيق الانتصار الأول له في مرحلة التتويج و الامضاء على بداية موفقة في مسيرته لاستعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لفائدة النجم الرياضي الساحلي.



ويعول الترجي الرياضي التونسي في مسعاه لتحقيق النقاط الثلاث على الجاهزية البدنية للاعبيه وتكامل خطوطه الثلاثة، فضلا عن الأسلوب التكتيكي الجديد الذي جاء به المدرب الجديد البرتغالي ميغيل كاردوزو والتي أثبتت فاعليتها أداءا و نتيجة تمظهرت بالخصوص في خلق العديد من الفرص والاستحواذ على الكرة بنسبة عالية في آخر مبارتين للفريق أمام النجم الرياضي الساحلي و أمام الهلال السوداني لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من كأس رابطة الأبطال الافريقية.



ومن جهته، سيحاول الملعب التونسي تحت قيادة مدربه حمادي الدو مواصلة سلسة النتائج الايجابية، بعدما أنهى الفريق المرحلة الأولى من دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 24 نقطة بفارق نقطة وحيدة على النجم الرياضي الساحلي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتطلع أبناء باردو، الذين يملكون نقطتي حوافز، الى الخروج بنتيجة ايجابية أقلها نقطة التعادل وتأكيد حسن استعدادهم لمرحلة التتويج، بعد تعادلهم في المباريات الودية الأخيرة أمام الاتحاد الرياضي المنستيري بنيتجة 2 - 2 و أمام النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 1 - 1 و فوزهم على النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة 2 - 1.



ومن ناحية أخرى، سيكون ملعب مصطفى بن جنات بعد غد الأربعاء، مسرحا لدربي الساحل بين الاتحاد الرياضي المنستيري و ضيفه النجم الرياضي الساحلي، في مقابلة مشوقة رهانها الفوز سواء بالنسبة لفريق عاصمة الرباط أو للفريق الضيف النجم الساحلي .

وسيبحث الفريق المحلي، الذي يعد ثاني أفضل فريق في بطولة هذا الموسم تحقيقا للانتصارات بعد الترجي الرياضي التونسي، على تحقيق انطلاقة موفقة بجني النقاط الثلاث من أجل التموقع في كوكبة الصدارة بصفة مبكرة و المراهنة بجدية على مقعد مؤهل لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية للموسم القادم، بعد أنهى المرحلة الأولى بنقطتي حوافز.

ومن ناحيته سيسعى النجم الرياضي الساحلي، الذي يتقاسم مع الترجي الرياضي ثلاث نقاط حوافز، تجاوز أزمة النتائج التي عصفت بحظوظ الفريق في مسابقة رابطة الابطال وتعويض جماهيره خساراته في المباريات الأخيرة أمام الأولمبي الباجي بنتيجة 2-0 لحساب الكأس الممتازة، وأمام الترجي الرياضي التونسي و بيترو أتليتيكو الأنغولي بذات النتيجة 2 - 0 .



أمّا المبارة الثالثة والأخيرة من الجولة الافتتاحية فستجمع بين النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه النادي الافريقي، فستكون بمثابة القمة الكروية التي تحمل نكهة الكلاسيكو، حيث لن يرضى فيها أي طرف بغير نقاط الفوز.

وستحمل المباراة، التي يخوضها الفريقين بنقطة حوافز، مواجهة تكتيكية بين المدربين نبيل الكوكي الذي حقق مع النادي الرياضي الصفاقسي في مشواره ببطولة الرابطة المحترفة الأولى 6 انتصارات و تعادلين مقابل 4 هزائم، و المدرب منذر الكبير الذي سيحاول جاهدا تضميد جراح فريقه بعد خيبة الانسحاب "الدراماتيكي" من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي اثر التعادل مع أكاديميكا لوبيتو الأنغولي، أضعف فرق المجموعة الثالثة، بنتيجة 1 - 1.



وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية لمجموعة التتويج وحكامها:



الثلاثاء 5 مارس 2024

في ملعب رادس

الترجي الرياضي - الملعب التونسي الحكم / امير لوصيف



الاربعاء 6 مارس 2024

في ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي الحكم / محرز المالكي



في ملعب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي - النادي الافريقي الحكم / يسري بوعلي