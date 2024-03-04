بن عروس : انتفاع 20 مسنا ببرنامج الإيداع العائلي لكبار السن

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بلغ عدد المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي للمسنين في ولاية بن عروس ،20 مسنا ، وذلك وفق آخر تحيين صادر عن المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة وكبار السن بالجهة.





وذكرت المكلفة بتسيير المندوبية جميلة بالطيب، في تصريح لـصحفي "وات"، اليوم الاثنين، أن اللجنة الجهوية المكلفة وافقت على 20 ملفا ينتفعون حاليا بالبرنامج بعد استيفاء النظر في جملة المطالب المقدمة الى حدود نهاية السنة المنقضية بعد سحب البعض منها بسبب الوفاة أو لوجود نقائص في الملفات المقدمة.



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وأضافت ان فريقين متنقلين، يقومون بتقديم خدمات اجتماعية وصحية بشكل دوري لحوالي 200 مسن في ولاية بن عروس، وذلك بهدف رعاية المسنين والإحاطة بهم في وسطهم الطبيعي وتقديم الخدمات لغير القادرين منهم على التنقل.

وتواصل الإدارة، العمل على برنامج تحسيسي وتكويني لدعم برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ، بتحفيز إقبال الأسر على هذا البرنامج، وتكوين الأسر الراغبة في ذلك على جملة من الضوابط والآليات لإنجاح عملية التكفل بالإيواء، وفق ذات المصدر .

وقامت المندوبية، أمس الأحد، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للجدة، بتظاهرة متنوعة الفقرات تم خلالها تكريم عدد من الجدات بحضور عدد من الأطفال وأوليائهم .

وكانت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، قررت السنة المنقضية الترفيع في مقدار المنحة المادية المسندة للأسرة الكافلة من 200 دينار إلى 350 دينار شهريّا.

وبلغ عدد كبار السنّ المكفولين بهذا البرنامج على المستوى الوطني 308، 81،5% منهم من النساء، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 148 مستفيدا في موفى سنة 2022، فيما بلغت نسبة ايداع الرجال بمؤسسات رعاية كبار السن 75 بالمائة .