اولمبياد باريس 2024 - افتتاح قرية الرياضيين

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سلمت مفاتيح قرية الرياضيين في أولمبياد باريس الصيفي 2024 إلى منظمي الحدث الرياضي الكبير مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للموقع اليوم الخميس إيذانا بالافتتاح الرسمي.



وتبلغ مساحة القرية 52 هكتارا وتقع إلى الشمال مباشرة من باريس وستستضيف نحو 14500 رياضي إلى جانب الطواقم المرافقة لهم في الدورة الصيفية قبل أن تستضيف تسعة آلاف رياضي في الدورة البارالمبية بعد ذلك.

وبعد الألعاب الأولمبية ستحول القرية إلى ضاحية صديقة للبيئة يستفيد منها ستة آلاف مقيم وتضم مدرستين وفندقا وحديقة عامة ومتاجر ومكاتب ومناطق خضراء للمشاة والمركبات غير الآلية.



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وقال ماكرون "بعد الألعاب الأولمبية ستصبح ضاحية حقيقية لسكان منطقة سان دوني".

وقال نيكولا فيران المدير العام لشركة سوليديو المسؤولة عن تسليم المشاريع الأولمبية "إنها تحفة تُظهر ما يمكن أن تقوم به صناعة البناء الفرنسية".

وسلم فيران المفتاح الرمزي للقرية إلى توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لدورة باريس 2024، منهيا رسميا رحلة استمرت سبع سنوات منذ فوز باريس بتنظيم الألعاب الأولمبية.

وحضرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو وممثلون منتخبون محليا حفل الافتتاح بالإضافة إلى رئيسة المنطقة فاليري بيكريس ووزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا.