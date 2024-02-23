تقنية ايمو 360 درجة الخاصة بعرض العقارات افتراضيا تساعد الباعثين العقاريين والوكلاء على تقليص تكلفة العرض وربح الوقت

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ابرز سالم بن ميلاد وهو مسؤول في إحدى المؤسسات الخاصة المهتمة بالشأن العقاري أهمية تقنية ايمو 360 درجة الخاصة بعرض العقارات افتراضيا والتي تمكن الباعثين العقاريين ووكلاء البيع من عدة امتيازات على مستوى التكلفة والوقت وعلى درجة اطلاع الحرفاء على مختلف المشاريع العقارية داخل تونس وخارجها.



وأوضح بن ميلاد خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الجمعة، في إطار الدورة الثالثة للصالون الوطني للبعث العقاري والتمويل البنكي "بيتي اكسبو 2024" ان هذه التقنية تختلف عن الطرق التقليدية المتمثلة في الصور والفيديو، و تساهم في تطوير رؤية العقارات واستقبال عدد أكبر من الزوار في اليوم الواحد مقارنة بالزيارات الواقعية التي تتطلب وقتا أطول وكلفة أكبر.





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وأضاف أن هذه التقنية تستهدف الحرفاء المحتملين داخل تونس وخارجها، وهي تمكن التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار واقتناء قطعة أرض أو منزل أو محل من التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقار المستهدف والإطلاع على كافة مكوناته دون الحاجة لانتظار العودة إلى أرض الوطن، خاصة وأن تقنية ايمو 360 درجة تمكن من تحقيق زيارة متكاملة توفر كافة المعطيات بما في ذلك محيط العقار والشوارع القريبة منه.



ويمكن استغلال عدد الزيارات لكل عقار كمؤشر يتم اعتماده من قبل قسم التسويق لتنظيم عمله ومعرفة الحرفاء الجديين المحتملين، حسب سالم بن ميلاد الذي اضاف ان تقنية ايمو 360 درجة تساعد على ربح الوقت حتى بالنسبة للحرفاء الراغبين في القيام بأكثر من زيارة واحدة قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص العقار أو الأرض المستهدفة، وكذلك بالنسبة للباعث العقاري أو الوكيل الذي لا يضطر للتنقل في كل مرة لاطلاع الحريف على العقارات المعروضة.



أما بخصوص مزايا هذا التطبيق في الضغط على الكلفة فقد اعتبر بن ميلاد أن تقنية ايمو 360 درجة اقل كلفة من الطرق التقليدية للعرض التي تتطلب التنقل واجراء لاتصالات إضافة إلى أن العروض وفق هذه التقنية غير قابلة للتحميل على الانترنات وبالتالي لا يمكن استغلالها وبيعها من قبل وكلاء عقاريين مختلفين عن صاحبها الأصلي وبذلك تكون درجة الأمان المتعلقة بها عالية جدا، حسب تقديره.



وافتتح المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب السنوسي الجمعة رسميا الصالون الوطني للبعث العقاري والتمويل البنكي "بيتي اكسبو 2024"، في دورته الثالثة مرفوقا بوفد من المسؤولين من بينهم الرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني والرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.



وتسجل الدورة الثالثة من الصالون التي تنتظم من 22 إلى 24 فيفري الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة، مشاركة أكثر من 50 عارضا من الباعثين العقاريين والمؤسسات البنكية والمالية.



وتوفر هذه الدورة فرصة لقطاع الخدمات العقارية لتقديم مجموعة من المشاريع والخدمات السكنية الجديدة ولتبسيط إجراءات الحصول على مسكن والإطلاع على مختلف التمويلات.

كما تشهد مشاركة وزارة التجهيز والإسكان عبر جناح تعرض فيه مختلف المشاريع السكنية المدرجة ضمن برنامج "الفوبرولوس" والإجراءات المتخذة بهدف تعزيز

السكن الإجتماعي والميسر والبرامج الخاصة بتطوير منظومة تمويل السكن.

