المرصد الجهوي للتنمية بقابس يؤكد على ضرورة التسريع بإنجاز مشروع المستشفى الجامعي الجديد بالجهة

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قال رئيس المرصد الجهوي للتنمية بقابس، نعمان يحمدي، اليوم الجمعة، إن المرصد يشدد على الحاجة الملحة للتسريع بانجاز مشروع المستشفى الجامعي الجديد بقابس الذي تم الاعلان عنه في المجالس الوزارية المتعاقبة.



وبين اليحمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقسا للأنباء، أن الجهة أوفت بتعهداتها ووفرت الأرض اللازمة لهذا المشروع، ويتعيّن على سلطة الاشراف من جانبها الايفاء بالتزاماتها تجاه ولاية قابس وفض اشكال التمويل المتعلق بهذا المشروع الذي تم التوقيع على اتفاقية لتمويله بين وزارة الصحة ومجموعة المستشفيات الدولية بالمملكة المتحدة في 30 نوفمبر 2016 في اختتام المؤتمر الدولي للاستثمار "تونس 2020".

وأشار اليحمدي إلى أن المستشفى الجامعي الحالي يعاني من اهتراء بنيته الأساسية ولم يعد يستجيب لحاجة المرضى، وزاد في تدهور وضعيته توقف مشروع تقوية أسسه واصلاح هياكله ومبانيه الذي انطلق انجازه في بداية سنة 2013 ولم يستكمل الى اليوم.



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وأكد رئيس المرصد الجهوي للتنمية بقابس أن توقف مشروع تقوية أسس وإصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي بقابس منذ ما يزيد عن السنة، قد انعكس سلبا على الخدمات الصحية المسداة للمرضى، حيث أصبحت هذه المؤسسة الاستشفائية تشتغل بنصف طاقة استيعابها، والحال ان ولاية قابس تعد حوالي 410 آلاف ساكن وتشهد اقبالا ملحوظا من سكان بعض الجهات المجاورة بغاية العلاج بهذا المستشفى.