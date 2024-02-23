قابس: تركيز الشباك الموحد للحج لتسهيل الاجراءات ذات الصلة على الحجيج

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تم اليوم الجمعة، بمقر ولاية قابس، تركيز الشباك الموحد للحج، لتسهيل الاجراءات المتعلقة بالسفر على الحجيج، وقد ضم الشباك شركة الخطوط الجوية السعودية والبريد التونسي وبنوك وشركة الخدمات الوطنية والاقامات والصحة والشؤون الدينية.

ومكن الشباك الموحد، الذي كان محل متابعة من قبل الكاتب العام للولاية غالب القلالي، الحجيج من اتمام كل الاجراءات المادية للحج والمتمثلة في اقتطاع تذكرة السفر والحصول على وصل السكن والتنقل بمكة والمدينة المنورة وتغيير العملة.

ويبلغ عدد حجيج ولاية قابس خلال هذا الموسم الحالي 352 حاجا وحاجة، وستكون رحلتهم باتجاه البقاع المقدسة يوم 03 جوان 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال من مطار قابس – مطماطة باتجاه مطار جدة الدولي لتكون رحلة العودة يوم 27 جوان في حدود الساعة ال11 صباحا.

وكانت الادارة الجهوية للشؤون الدينية قد انطلقت منذ بداية شهر فيفري الجاري في تنظيم دروس توعوية للحجيج حول أركان وسنن الحج بالتوازي مع تنظيم حصص توعوية من قبل الادارة الجهوية للصحة حول كيفية التوقي من الأمراض خلال الحج.