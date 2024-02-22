تنظيم لقاء "تونس بناء التجديد" يوم 27 فيفري 2024

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سيقع تنظيم لقاء "تونس بناء التجديد"، الثلاثاء 27 فيفري 2024، ببرشلونة على هامش المشاركة التونسيّة بتظاهرة المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2024، وفق ما أوردته، الخميس، وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.



ويعد اللقاء، الذّي ينتظم تحت إشراف سفارة تونس بإسبانيا وتونس للتصدير وتمثيلية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بمدريد، لقاء للتشبيك وسيكون مناسبة للوفد التونسي الممثل للمؤسسات الناشئة لربط علاقات مع الفاعلين من اسبانيا وعلى المستوى الدولي في مجال التجديد وشبكات الأجيال الجديدة.





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ويمثل المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2024 مجالا لإلتقاء الفاعلين في المجال الرقمي والتوجهات في مجال الهواتف الجوّالة. والجدير بالذكر أنّ المؤتمر استقبل على مدى 3 أيّام 89 ألف مشارك.