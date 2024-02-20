توافق تونسي صيني على مزيد تعزيز روابط الصداقة والتعاون وتعميق التشاور

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أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار وسفير جمهورية الصّين الشّعبية لدى تونس وان لي ، أهمية الترفيع في نسق الزيارات رفيعة المستوى، ومزيد تعزيز روابط الصداقة والتعاون في شتى المجالات ، وتعميق التشاور بين مسؤولي البلدين، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة.



وتطرق اللقاء أيضا ، وفق بلاغ للخارجبة، الى تطور العلاقات الثنائية بين تونس والصين ومتابعة نتائج زيارة وزير الشؤون الخارجية الصيني إلى تونس، أواسط الشهر المنقضي، إلى جانب التباحث حول الاستحقاقات المستقبلية بين البلدين على المستوى الثنائي ومتعدّد الأطراف





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وأشاد عمار بالزخم الجديد الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيّما منذ لقاء رئيس الجمهورية مع نظيره الصيني في شهر ديسمبر 2022 بالرياض، معربا عن تقديره لدعم الحكومة الصينية المستمر للمجهود التنموي في تونس من خلال المساهمة في إنجاز مشاريع هامّة في مجالات واعدة وذات أولوية على غرار البنية التحتية والصحة والشباب والرياضة



وجدد الرغبة التي تحدو الجانبين في الارتقاء بالعلاقات التونسية الصنيية المتميبزة إلى مستوى أعلى خاصة وأن السنة الحالية تتزامن مع إحياء الذكرى الستين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين



كما نوه وزير الشؤون الخارجية بتقارب وجهات النظر بين البلدين إزاء أهمّ القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدّمتها القضية العادلة للشعب الفلسطيني

