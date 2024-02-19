خروج الدولي التونسي منتصر الطالبي مصابا من مباراة فريقه لوريون مع سترازبورغ

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تعرض المدافع الدولي التونسي ولاعب لوريون الفرنسي منتصر الطالبي الى اصابة على مستوى الكتف الايسر اجبرته على الخروج منذ الدقيقة 44 من لقاء فريقه لوريون الذي فاز امس على سترازبورغ بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 22 من بطولة فرنسا لكرة القدم .وحل محله جوليان لابورت .



وتعرض الطالبي الى اصابة بعد احتكاك ثنائي مع المهاجم إيميغا، سقط اثره بشكل سيئ على كتفه. ويخشى عليه من حدوث خلع في الكتف جراء الاصابة .

وبعد اللقاء، رافق منتصر طالبي زملاءه إلى الحافلة ، وهو يضع "جبيرة " لتخفيف الام ذراعه.



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وصرح مدرب الفريق ريجيس لو بريس اثر المباراة انه سيتم اخضاع الطالبي لفحص بالاشعة لتحديد مدى خطورة الاصابة و الراحة المستوجبة .



ويذكر ان الطالبي احد ركائز دفاع المنتخب التونسي والفائز بلقب افضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2023 في استفتاء وكالة (وات) يستعد لمشاركة زملائه في المنتخب التونسي في الدورة الدولية بالامارات حيث سيلاقي المنتخب الوطني يوم 22 مارس المقبل نظيره الكرواتي في اطار نصف نهائي الدورة التي يشارك فيها ايضا منتخبا مصر ونيوزيلاندا