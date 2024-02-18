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استئناف نشاط دار الثقافة الطيب المهيري بحي الزهور في شهر رمضان 2024

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Publié le Dimanche 18 Février 2024 - 21:04 قراءة: 0 د, 23 ث
      
من المنتظر أن تفتح دار الثقافة الطيب المهيري بحي الزهور أبوابها من جديد وتستعيد نشاطها في شهر رمضان المقبل الموافق لشهر مارس 2024 وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الثقافية اليوم.

وكانت هذه المؤسسة شهدت "تدخلات عاجلة شملت تعهّد الفضاء وصيانة المعدات وتدعيمها بتجهيزات إعلامية وتأثيث المكاتب"، كما شهدت دار الثقافة بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة، عدة أشغال أخرى تتعلق بالبستنة وتعزيز الحماية لضمان حُسن سير النشاط الثقافي والتأسيس لفضاء متعدد الاختصاصات لفائدة الناشئة والأطفال.


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