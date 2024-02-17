وزيرة البيئة: نحو إحداث منصة للتشبيك بين 21 دولة افريقية لتبادل الخبرات في مجال التصرف في النفايات

في إطار مشروع تعاون بين وزارة البيئة واليابان ووكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات، سيتم إحداث منصة للتشبيك بين 21 دولة أفريقية لتبادل الخبرات والتجارب لتحسين التصرّف في النفايات بمختلف أنواعها وفق ما أفادت لـ"وات" وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي مهداوي .



وأوضحت الوزيرة خلال افتتاحها مساء اليوم الجمعة لأشغال ورشة تدريب للنواب في المجال البيئي بالمنستير، بأنّها أشرفت صباح اليوم بتونس العاصمة في إطار المشروع ذاته على اختتام الدورة التكوينية الثانية (5-6 فيفري 2024) ضمن برنامج دعم القدرات في مجال التصرّف في النفايات في المدن الإفريقية لفائدة خبراء من 21 دولة أفريقية.

وأبرزت الوزيرة في تصريح لـ"وات" أنّ تونس لديها خبرة ثلاثين سنة في مجال التصرف في النفايات ويمثل هذا البرنامج فرصة لتبادل الخبرات. وستنظم دورة تكوينية ثالثة في إطار برنامج دعم القدرات في مجال التصرّف في النفايات في المدن الإفريقية، وفق تصريح الوزيرة.

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