المهدية :فتح بحث تحقيقي في حادثة إعتداء على صحفي استوجبت تحويله إلى قسم الانعاش

أذنت النيابة العمومية بالمهدية، اليوم الجمعة، بفتح بحث تحقيقي في حادثة اعتداء على الصحفي نزار بن حسن (مدير إذاعة خاصة وناشط في المجتمع المدني) بعد أن تم ايواؤه بقسم الانعاش بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية.



وأكد فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء ، أنه تم نقل الصحفي ليلة أمس الأربعاء إلى المستشفى وهو يحمل آثار عنف مبينا أنه جرى إعلام الأمن بالموضوع.





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وأضاف المتحدث القضائي أن أن الأمن حرر محضر بحث في الموضوع مشيرا إلى أن الحالة الصحية للضحية تعكرت مما استجوب نقله إلى قسم الانعاش.



وأوضح فريد بن جحا أن أن قاضي التحقيق أسند إنابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية بالمهدية لإجراء التساخير اللازمة وكشف هوية الجاني والوقوف على ملابسات الجريمة.



ووفقا لمعطيات مستقاة من قبل الأطباء فإن المتضرر يعاني نزيفا دماغيا حادا ويحمل كدمة على مستوى إحدى العينين.

ويرجح عدد من افراد عائلة بن حسن أن يكون قد تعرض لمحاولة قتل عبر ضربه على مستوى الدماغ بالإضافة إلى العين مما جعله يفقد الوعي وتتدهور حالته الصحية.