بلاغ مشترك: فتح المجال للمصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون التونسي- السائب ابتداء من يوم 15 فيفري 2024

تقرر فتح المجال للمصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون التونسي- السائب، في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك ابتداء من يوم 15 فيفري 2024.



ويجسم هذا القرار، وفق بلاغ مشترك، صادر الجمعة، عن وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة، الامر الرئاسي عدد 448 لسنة 2022، المؤرخ في 4 ماي 2022، المتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي للمصدرين الخواص، في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي.





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ويتعين على المصدرين الخواص المقيمين والمرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون، والراغبين في تصدير زيت الزيتون السائب داخل الحصة بعنوان سنة 2024، الحصول خلال الفترة الممتدة من 15 فيفري 2024 إلى غاية نوفمبر 2024، على ترخيص في الغرض، يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.



كما يتعين عليهم، وفق المصدر ذاته، إيداع مطالب في الغرض لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية، التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

