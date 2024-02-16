"تحيين السّجل الانتخابي  للتونسيين بالخارج والاستعداد للانتخابات القادمة" محور جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ووفد عن وزارة  الخارجية

-مثّلت " الإجراءات الخاصة بتحيين السجل الانتخابي الخاص بالتونسيين بالخارج والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة " محور جلسة عمل جمعت أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوفـــــد عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ضم السفير المدير العام للشؤون القنصلية و المكلفة بملف الانتخابات بالادارة العامة للشؤون القنصلية .



ويتنزّل هذا اللقاء وفق بلاغ للهيئة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة والوزارة في أوت 2023 حول التنسيق في مجال الإعداد المادي واللوجستي لمختلف المواعيد الانتخابية.





...



و قد تم التطرق خلال هذا الاجتماع التنسيقي الاول الى الإجراءات العملية الخاصة بإطلاق عمليات تحيين السجل الانتخابي الخاص بالتونسيين بالخارج و تبادل الراي حول الوسائل الكفيلة بحسن الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة و توفير الظروف المناسبة لانجاحها.



وفي هذا الجانب تم الاتفاق على عقد جلسات عمل للجنة المشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج المحدثة بمقتضى مذكرة التفاهم وذلك للتنسيق منذ الان في كل المسائل التنظيمية واللوجستية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة بالخارج.



يشار إلى أنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عّمار كان قد وقّع يوم 22 أوت 2023 ورئيس الهيئة العليا المستقلة الانتخابات فاروق بوعسكر، بمقر الوزارة، مذكرة تفاهم في مجال الإعداد الماّدي واللوجستي لمختلف المواعيد الانتخابية بالخارج .