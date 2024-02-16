توزر: بلدية توزر تتدخل لصيانة عدد من الجدران الآيلة للسقوط حماية للمارة والمتساكنين

شرعت بلدية توزر في تنفيذ تدخلات لصيانة وهدم جدران متداعية للسقوط في المدينة العتيقة وفي عدد من الاحياء الأخرى، لا سيما الاحياء القديمة والمكتظة بالسكان، لحماية المارة والمتساكنين من خطر سقوطها، وفق ما أفاد به كاتب عام بلدية توزر سليم باكير صحفية "وات".



وأضاف باكير أن البلدية قامت، ضمن لجنة تضم مختلف الأطراف المعنية على غرار مصالح الحماية المدنية والإدارة الجهوية للتجهيز، الى جانب العمد والمواطنين، بحصر الأماكن الخطيرة التي يمكن أن تنهار جزئيا أو كليا والتي تشكو تصدعات، وذلك بعد القيام بعمليات معاينة، مع اعلام المالكين بضرورة التدخل لصيانة الأجزاء التي تحت تصرفهم في آجال محددة.





...



وقامت البلدية من جهتها بتخصيص فريق عمل لإزالة بعض الجدران أو إعادة بنائها وصيانتها وخصوصا في المدينة العتيقة أولاد الهادف، باعتبارها تشهد حركة وزيارة للسياح، من خلال إزالة بعض الأجزاء المتشققة في أقواس المدينة وإعادة بنائها والتدخل في أحد الشوارع داخلها فضلا عن هدم مسكن مهجور يمثل خطرا على المارة في حي سيدي عبيد.

كما تم التدخل في أحياء أخرى منها الزبدة وحي المطار وستتواصل هذه التدخلات خلال الفترة القادمة سواء بالتنسيق مع المواطنين أو عن طريق البلدية وفق نفس المصدر.

