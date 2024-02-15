المنستير: القبض على عصابتين من القصر مختصتين في السرقة (الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية)

أحيل اليوم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير ثلاثة أشخاص قصر أعمارهم 15 و16 و17 سنة متورطين في ارتكاب سرقات وفق ما أفاد به وكالة تونس أفريقيا للأنباء فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية.



وأوضح أنّ النيابة العمومية ستنظر في ما يمكن أن ينسب لهم من جرائم إذ حسب القانون الجزائي عندما يرتكب الأطفال جنحة يحالون على قاضي الأطفال وفي حال ارتكبوا جنايات يحالون على قاضي تحقيق الأطفال.





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وتعود أطوار هذه القضية إلى الليلة الفاصلة بين 12 و13 فيفري الجاري إذ بعد ورود تشكيات من سرقة السيارات والإضرار بمحتوياتها في جهة المنستير وبالرجوع إلى كاميرا المراقبة تبين أنّ مرتكبي السرقات مجموعة من القصر. وقد وقع الإذن بالاحتفاظ بثلاثة قصر بمعية شخص رابع تورط معهم في جريمة سرقة باستعمال العنف .

وكانت الوحدات الأمنية المختصة حجزت كمية من المسروق في منازل هذه المجموعة عند تفتيشها بعد استصدار الأذون القضائية اللازمة.

كما ألقت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالمنستير القبض على مجموعة ثانية مكوّنة من ثلاثة قصر من مواليد 2007 وشخص رابع من مواليد 2009 الذين دخلوا في مواجهة مع أعوان الأمن باستعمال أسلحة بيضاء وغاز مشل للحركة وصواعق كهربائية.

وكانت هذه المجموعة الثانية من القصر اعترضوا سبيل طالب يدرس بالسنة الأولى هندسة خلال ذات الليلة واعتدوا عليه بسلاح أبيض مما أدي إلى تشويه وجهه كما سرقوا هاتفه الجوّال حسب ذات المصدر القضائي.

