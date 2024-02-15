القصرين: تحديد يومي 16 و17 فيفري الجاري لتركيز شباك موحد واتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة ( المدير الجهوي للشؤون الدينية)

أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقصرين محمد رشاد مسعودي، اليوم الخميس، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تحديد يومي 16 و17 فيفري الجاري لتركيز شباك موحد بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بمدينة القصرين، لإتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة لموسم الحج لسنة 2024 (1445 هجري).

وبين مسعودي في ذات الإطار أن الشباك الموحد المزمع تركيزه بمدينة القصرين يوم غد الجمعة وبعد غد السبت، يشمل كافة القطاعات المعنية باتمام إجراءات الحج من إقتطاع تذاكر الطائرة والسكن بالبقاع المقدسة (ممثلين عن البنوك والبريد التونسي والشركة الوطنية للخدمات والإقامات والخطوط الجوية التونسية )، مشيرا الى أنه جاري التنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والأمنية لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية وجوزارت سفر الحجيج الميامين نحو البقاع المقدسة.

وذكر بالمناسبة أن معلوم الحج لهذا الموسم حدّد ب19 ألفا و970 دينارا، وأن عملية دفعه تتم عبر البريد التونسي مقابل الحصول على بطاقة e-Dinars .

وكشف المسؤول الجهوي أن الشباك الموحد سيستقبل يوم غد، حجيج معتمديات سبيطلة وسبيبة وجدليان والعيون وتالة وحيدرة وفوسانة وفريانة وماجل بلعباس وسيخصص يوم غد لحجيج معتمديات القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية والزهور وحاسي الفريد، وبين أنه سيتم بعد استكمال اجراءات السفر نحو البقاع المقدسة تحديد موعد الرحلات.

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