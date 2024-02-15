سيدي بوزيد: الشروع الفعلي في تزويد مدينة جلمة بالغاز الطبيعي خلال شهر جوان القادم (والي الجهة)

أكد والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي في تصريح لصحفي "وات" أن الشروع الفعلي في تزويد المواطنين والمنطقة الصناعية بمدينة جلمة بالغاز الطبيعي، سيكون خلال شهر جوان القادم، على ان يقع تزويد مدينة سيدي بوزيد بعد ذلك بأيام.

وبين أن مشروع تزويد مدينة جلمة ولسودة وسيدي بوزيد بالغاز الطبيعي انطلق منذ سنة 2018، الا انه شهد عدة تعطيلات بالرغم من أهميته في تشجيع عملية الانتصاب للمستثمرين ودفع التنمية بالولاية، وذلك خاصة بسبب المعالجة الخاطئة للمشروع، وعدم الاتصال بالمواطنين، وهو ما دعا السلط الجهوية الى التدخل وحلحلة مختلف الإشكاليات والصعوبات.

وأشار إلى انه تم عقد العديد من جلسات العمل حول المشروع أخرها خلال شهر جانفي الماضي مع مختلف الأطراف ذات العلاقة وقع خلالها التشديد على ضرورة وضع سقف زمني محدد للانتهاء من كل الأشغال والدخول في مرحلة الاستغلال.

وذكر الوالي انه سيفتح الباب أمام الراغبين في التزود بالغاز الطبيعي سواء كانوا مواطنين او صناعيين لتقديم طلبات الاشتراك، مما سيساهم في الضغط على الكلفة بالنسبة للمستثمرين بالجهة ومزيد الانتصاب بالمناطق الصناعية الموجودة بالولاية



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يذكر ان مشروع التزويد بالغاز الطبيعي، سيشمل مدن جلمة ولسودة وسيدي بوزيد والمناطق الصناعية بجلمة وأم العظام ولسودة وسيدي بوزيد ومشروع منصة سوق الإنتاج الكبرى.