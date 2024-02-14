مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية : فيلم "وراء الجبل" يحرز جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ومجد مستورة يفوز بجائزة أفضل ممثل

توج الممثل التونسي مجد مستورة بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "وراء الجبل" (إخراج محمد بن عطية)، وفاز هذا الفيلم أيضا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مناصفة مع الفيلم المصري "رحلة 404" إخراج هاني خليفة.

وآلت جائزة أفضل ممثلة عن فيلم رحلة 404 (إخراج هاني خليفة) إلى الفنانة منى زكي.



وفاز فيلم "وداعًا جوليا" (السودان) إخراج محمد كردفاني بجائزة أفضل فيلم.



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وأسدل الستار مساء اليوم على فعاليات الدورة 13 لمهرجان الأقصر التي كانت انطلقت منذ 9 فيفري وأقيمت تحت شعار "إفريقيا بكل الألوان" وشهدت مشاركة 42 فيلما من 33 دولة.

وتنافس على جوائز الأفلام الروائية الطويلة 11 فيلما من 11 دولة وهي "وراء الجبل"، إخراج محمد بن عطية، والفيلم السوداني "وداعًا جوليا"، إخراج محمد كوردوفانى، والفيلم المغربى "انماليا"، إخراج صوفيا علوى، ومن كينيا فيلم "أجوندا" إخراج بيلى جونز أفوانى، والفيلم السنغالى "بانل واداما"، إخراج راماتا تولاى ساى، وفيلم الجنات "وثائقى" من بوركينا فاسو، إخراج عايشة كلووية، وفيلم "مامى واتا" من نيجيريا، إخراج سى جاى فييرى أوباسى. ومن الرأس الأخضر شارك الوثائقى "أومى نوبو- الرجل الجديد"، إخراج كارلوس يوريكونينك، وفيلم "شبح بوكو حرام"، إخراج سيريل راينجو، ومن غينيا بيساو فيلم "نومى" إخراج سانا نا نهادا.

وضمت لجنة تحكيم هذه الأفلام المخرج التونسي المختار العجيمي والمخرجة المصرية هالة خليل، والسنغالية ميمونة ندياى، والمخرج المصري محمد ياسين، ومن بوركينا فاسو أى كيتا يارا.

