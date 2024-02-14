نهضة بركان يعلن رسميا تعاقده مع المدرب معين الشعباني

اعلن نادي نهضة بركان رسميا تعاقده مع المدرب التونسي معين الشعباني لمدة موسم ونصف خلفا لامين الكرمة حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق المغربي.

وهي المحطة التدريبية الثالثة لمعين الشعباني (42 عاما) خارج تونس بعدما تولى سابقا الاشراف على فريقي المصري البورسعيدي وسيراميكا كيلوباترا المصريين. وتبقى تجربته مع الترجي الرياضي الاهم في مشواره التدريبي بعدما قاد الفريق الى الظفر بالعديد من الالقاب المحلية والقارية ابرزها رابطة ابطال افريقيا في مناسبتين متتاليتين عامي 2018 و2019.

ويحتل نهضة بركان المركز الثالث في ترتيب البطولة المغربية لكرة القدم برصيد 29 نقطة على بعد 8 نقاط من ثنائي الصدارة الجيش الملكي والرجاء الرياضي.





...



المدرب التونسي معين الشعباني " نهضة بركان له وزن كبير في المغرب في افريقيا ""





اعرب معين الشعباني المدرب الجديد لنهضة بركان المغربي عن سعادته بتدريب النادي مشيرا الى ان فريقه الجديد يتمتع بمكانة طيبة. وقال الشعباني في تصريح نقلته صفحة النادي " نهضة بركان له وزن في المغرب وفي افريقيا ومافتئ يقدم مستوى طيبا في السنوات الماضية مضيفا انه بالعمل سيتم تحقيق افضل النتائج لاسعاد جماهير الفريق".



واتفقت إدارة نهضة بركان رسميا مع المدرب التونسي معين الشعباني لتدريب الفريق، خلفا للمدرب المغربي أمين الكرمة الذي انفصل عنه “الفريق البرتقالي” بالتراضي يوم السبت الماضي. ويرتبط الشعباني بناديه الجديد بعقد لموسم ونصف الموسم.



ودَرّب معين الشعباني فرق الترجي التونسي والنادي المصري وكليوباترا المصري، ويحمل في رصيده عدة القاب محلية مع الترجي التونسي وفاز معه برابطة أبطال إفريقيا مرتين.

ويحتل نهضة بركان المركز الثالث في ترتيب البطولة المغرببية ، برصيد 29 نقطة جمعها من 7 انتصارات و8 تعادلات وهزيمتين، بفارق 8 نقاط خلف الجيش الملكي والرجاء الرياضي متصدري الترتيب العام.

ويتقدم نهضة بركان بنقطة واحدة على الوداد البيضاوي ( 28 نقطة) الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي

ويشارك نادي نهضة بركان المغربي في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وقد تعادل 1-1، مع نادي ديابل نوار الكونغولي في ديسمبرالماضي ، لحساب الجولة الرابعة، ضمن المجموعة الرابعة، من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ويملك في رصيده 10 نقاط، واقترب من التأهل إلى الدور القادم.

ر/مر