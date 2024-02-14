إثر لقاء مع رئيس الدولة بنك تونس العربي الدولي يتعهد باتخاذ عدّة تدابير وانجاز عدد من المشاريع الوطنية

وتأتي هذه التدابير والمشاريع، إثر لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بعضو مجلس الإدارة ببنك تونس العربي الدولي المكلف بالعلاقات مع الهيئات العامة محمد العقربي، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء يوم الثلاثاء عن هذه المؤسسة البنكية.

محمد العقربيوسيتولى البنك في علاقة بالالتزامات المجتمعية، الترميم الكامل لكل من المسبح البلدي بالبلفيدير وملحقاته، ولدار الثقافة ابن خلدون بتونس وتجديدها، فضلا عن تقديم الدعم لفائدة تلاميذ وطلاب المناطق التي سيقع تحديدها مع السلطات المعنية وذلك لتحسين ظروفهم المدرسية.أما بخصوص دعم الاقتصاد الوطني، وفي ما يتعلق بالالتزامات البنكية والمالية، يعتزم البنك وضع آلية دعم لإنشاء الشركات الأهلية من خلال تمويل الشركات الأهلية بفائض يقابل الفائدة الرئيسية، وتنظيم ورشات عمل في كامل ولايات الجمهورية لدراسة الاحتياجات الخاصة لباعثي الشركات الأهلية بالتنسيق مع السلطات المعنية، ووضع فرق عمل متخصصة من بنك تونس العربي الدولي وذلك للقيام بدراسات مجانية لفائدة باعثي الشركات الأهلية وإحاطتهم لضمان نجاحهم.