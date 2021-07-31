   Abdelwahab - كيلوبترا  

خلال لقائه وفدا من جمعية البنوك: سعيد يدعو إلى الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 16:32قراءة: 0 د, 32 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم السبت 31 جويلية 2021 بقصر قرطاج، محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، والذي كان مرفوقا بعضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ودعاهم إلى بذل جهد اضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.


وأكد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.



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